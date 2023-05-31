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Antalya dijital şehir olma yolunda ilerliyor

Antalya dijital şehir olma yolunda ilerliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8 ülkeden 28 katılımcıyla yer aldığı MAtchUp Projesi’nde Akıllı Şehir Projesi Final Konferansı gerçekleştirildi.

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Konferansta proje paydaşları çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Konferansta Antalya’nın dijital şehir olma yönünde ilerlediğine vurgu yapıldı.

Akıllı enerji, akıllı ulaşım, akıllı altyapı ve bilgi iletişim teknolojileri girişimleriyle Antalya’da ve Türkiye’de akıllı şehirlerin arttırılmasını destekleyen Horizon 2020 MAtchUp projesi çerçevesinde MAtchUp Akıllı Şehir Projesi Final Konferansı düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansa Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ve proje ortakları katıldı. Konferansın açılışında konuşan Tuncer, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü MAtchUp Projesi ile depolamalı güneş enerjisi santralleri, akıllı ev otomasyonu, akıllı ulaşım sistemleri, elektrikli araçlar, akıllı trafik yöntemleri ve sürdürülebilir bir dizi yenilikçi çözümlerin uygulandığını kaydetti.

Antalya açık veri portalı da sisteme eklendi

Cansel Tuncer, projede teknolojinin sağladığı yenilikler ve veri analitiği gibi ileri teknolojik araçlar kullanılarak insanlar, altyapılar ve kaynaklar arasında daha iyi bir etkileşim sağlanmasının hedeflendiğini aktardı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, “Sadece Antalya’da değil, Türkiye’de akıllı şehirlerinin erişimine katkı sunan MAtchUp Projesi ile teknoloji, ulaşım ve enerji alanlarında gerçekleştirdiğimiz yenilikçi çözümleri ve deneyimlerimizi paylaşarak şehirlerin dönüşümüne destek vereceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak trafik kontrol merkezimiz, elektronik gemi denetleme sistemimiz ve çevre dostu çiftçi kart gibi birçok akıllı şehir uygulamalarımıza Antalya açık veri portalımızı da eklemiş bulunmaktayız. Şeffaf, demokratik, hesap verilebilir yönetim anlayışımızla kentle ilgili verileri Antalya açık veri portalı üzerinden vatandaşların erişimine ücretsiz açarak çağdaş bir dijital şehir olma yolunda ilerliyoruz. Akıllı şehirlerin başarısı sadece teknolojiye dayalı olmayıp işbirliği ve katılımda çok önemli değer taşımaktadır” diye konuştu.

Proje ortaklarından sunum

Daha sonra ise Antalya Büyükşehir Belediyesi MAtchUp Projesi ekibi, yapılan uygulamalar hakkında katılıcıları bilgilendirdi. Konferansta iklim nötr şehirlere doğru pozitif enerji bölgeleri, elektrikli araç şarj istasyonlarının konumlandırılması, Antalya açık veri portalı, akıllı şehirlerde halkın bilgilendirmesi ve enerji dönüşümü ile akıllı ve sürdürülebilir şehirler oluşturmak konularından proje ortakları sunum yaptı. Konferansın sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği İlişkileri ve Proje Şube Müdürü Güliz Yaman, katılımcılara plaket takdim etti. Akıllı Şehir Projesi Final Konferansı, katılımcılar ve proje ortaklarının hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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