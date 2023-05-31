BIST 4.965
DOLAR 20,69
EURO 22,23
ALTIN 1.302,87
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Atatürk'ün açılışını yaptığı köprü yenilenerek yeniden hizmete girdi

Atatürk'ün açılışını yaptığı köprü yenilenerek yeniden hizmete girdi

TUNCELİ'de 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılışı yapılan Singeç Köprüsü, büyütülüp modern hale getirilerek yeniden hizmete açıldı.

Abone ol

Tunceli’nin Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçelerini birbirine bağlayan Singeç Köprüsü, 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından hizmete açıldı.

2020 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde 14 ayaklı ve 13 açıklıktan oluşan toplam 472 metre uzunluğundaki Singeç Köprüsü daha geniş ve modern hale getirildi.

Güzergahı 3 buçuk kilometre kısaltan köprünün hizmete girmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Karaismailoğlu, “Tunceli Singeç Köprüsü milletimizin hizmetinde. Tunceli'de 4 ilçeye köprü olan ve ulaşımı kolaylaştıran projemiz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Altında yükseliş tam gaz sürüyor! 31 Mayıs 2023 gram altın 1300 lirayı aştı
Altında yükseliş tam gaz sürüyor! 31 Mayıs 2023 gram altın 1300 lirayı aştı
Fatih Altaylı'dan flaş kulis! Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim bekliyor adayı kim olacak?
Fatih Altaylı'dan flaş kulis! Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim bekliyor adayı kim olacak?
Yaz tatili öncesi çocuğunuzun sağlığını düşünün
Yaz tatili öncesi çocuğunuzun sağlığını düşünün
Bursaspor’da 6 futbolcunun sözleşmesi bugün sona eriyor
Bursaspor’da 6 futbolcunun sözleşmesi bugün sona eriyor
Skolyoz riskine karşı düzenli kontrol şart. Sakın ihmal etmeyin!
Skolyoz riskine karşı düzenli kontrol şart. Sakın ihmal etmeyin!
Aydın Didim’de 34 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın Didim’de 34 düzensiz göçmen yakalandı
Erzurum'da sağanak yağış derelerin taşmasına neden oldu
Erzurum'da sağanak yağış derelerin taşmasına neden oldu
Emekli bayram ikramiyesi kaç para oldu? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatar?
Emekli bayram ikramiyesi kaç para oldu? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatar?
İstanbul'da kiralık otomobille makas atan sürücüye 4 bin 936 TL ceza
İstanbul'da kiralık otomobille makas atan sürücüye 4 bin 936 TL ceza
Birçok isim konuşuluyor! İletişim Başkanlığı'ndan 'kabine listeleri'ne ilişkin açıklama
Birçok isim konuşuluyor! İletişim Başkanlığı'ndan 'kabine listeleri'ne ilişkin açıklama
Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar için şiddetli yağış uyarısı
Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar için şiddetli yağış uyarısı
ABD Kongresi F-16 satışı için şartını açıkladı: Erdoğan tavrını değiştirmeli!
ABD Kongresi F-16 satışı için şartını açıkladı: Erdoğan tavrını değiştirmeli!