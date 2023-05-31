Öğrenciye bayram harçlığı kurban bayramında ödenecek mi, kaç para?

Kurban Bayramı için artık geri sayım başladı, 2023 yılında kurban bayramı 28 Haziran'da başlayacak. Kurban bayramı yaklaşırken emekliler kadar öğrenciler de heyecanlı. Ramazan bayramında 1000 liralık bayram harçlığı öğrencilere ödenmemişti. Peki kurban bayramında öğrencilere bayram harçlığı ödenecek mi?

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Müslüman aleminin dini bayramlarından olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 2023 yılında kurban bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak. Devlet tarafından 2019 yılında beri emeklilere bayram öncesinde ikramiye ödeniyor. Kurban bayramında da emekliye 2 bin liralık ikramiye ödenecek. Peki kurban bayramında öğrencilere kurban harçlığı ödenecek mi, 1000 liralık kurban bayramı harçlığı ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 liralık bayram harçlığının öğrencilere verileceğini duyurmuştu. Şu an bu konu ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 1000 liralık bayram harçlığı netleşirse sadece üniversite öğrencilerine ödeme yapılacak. İlkokul, ortaokul ya da lise öğrencilerine 1000 liralık bayram harçlığı ödenmeyecek.

Erdoğan duyurmuştu

umhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesinde öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı müjdesini duyurmuştu. Bundan böyle emekliler gibi öğrenciler de bayram ikramiyesi alacak. Buna göre Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda yılda iki kez bayram ikramiyesi dağıtılacak.