Seçim sonrası bambaşka konuştular Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, seçim sonuçlarıyla ters köşeye yatan muhalefetin seçim öncesi ve sonrası açıklamalarını yazısına taşıdı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri uzun süre konuşulacak.

Millet İttifakı'nın hüsranıyla sonuçlanan seçimlere ilişkin Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan ilginç bir değerlendirme geldi.

Seçim öncesi söylemlerin seçim sonrası boşa çıktığını kaleme alan yazar, birbiriyle çelişkili olduğunu söylediği muhalefetin açıklamalarına yer verdi.

"Tencere devirecekti"

Karahasanoğlu, Seçimden önce Demirel'in ‘Boş tencere iktidarı götürür’ söylenini dilinden düşürmeyen muhalefetin seçim sonrası “Tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur söylemi bir ezberden mi ibaret acaba?” diye tartıştığını yazdı.

"Sığınmacılar kazandırdı"

Erdoğan'ın sığınmacılar sayesinde kazandığı iddiasının boş olduğunu yazan Karahasanoğlu, "Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki oy farkı ise tamı tamamına 2.3 milyon. 150 bin vatandaşlığa geçen ve oy kullanma yaşındaki 150 bin kişi tümü ile Erdoğan’a oy verseler bile, yine seçimin sonucunu değiştirecek bir sayıları olmadığı apaçık ortada iken, “Sığınmacılar kazandırdı” diyebiliyorlar.." dedi.

Seçim öncesi seçim sonrası

Yazar Karahasanoğlu, ayrıca seçim önce ve sonrası açıklamalarıyla 180 derece dönüş yapanların sözlerini yazısına taşıdı:

"Seçimden önce (özellikle Ekrem İmamoğlu): “Belediye başkanı olduğum İstanbul’a da geleceğim. Şimdi çok daha önemli bir görevimiz var.. Anadolu’yu turluyorum. Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi önemli bir görev için çalışmalara katılıyorum..”

Seçimden sonra, “Aylardır kızıma vakit ayıramıyordum. İlk fırsatta eşim Dilek ile Beren’in (kızı) voleybol maçına gittik, takımını alkışladık.”

Seçimden önce, (Mahmut Tanal), “Herkesin sorununu not ettik. Çözmek için geliyoruz.”

Seçimden sonra (Mahmut Tanal), “Oy verdiğiniz AKP yapsın. Engelleyen mi var?”

Seçimden önce, “Benim adım Kemal. Geliyorum.. Seçilmemizi engellemeye gücünüz yetmeyecek. ”

Seçimden sonra “”İktidarın devletin tüm imkânlarını kullanarak seçilmemizi engelledikleri açıktır.”

Seçimden önce, “Avrupa’nın da, ABD’nin de desteğini alarak, iktidara geliyoruz.”

Seçimden sonra, “Dış güçler, Erdoğan’ın galibiyetini kutladılar.”

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı