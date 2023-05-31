Samsun'da otomobil tırın altına girdi! Sürücü hayatını kaybetti!

SAMSUN'un ÇARŞAMBA ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, araçtaki çocuk yaralandı.Abone ol
Ali D'nin (38) kullandığı 55 ADN 933 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Ambar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun sağında park halindeki 42 RJ 360 plakalı tırın römorkuna çarptı.
Römorkun altına giren otomobilin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti.
Araçta bulunan sürücünün 8 yaşındaki kızı S.N.D. ise yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.