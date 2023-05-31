1000 liralık bayram harçlığı sorgulama ekranı 2023 kimlere bayram ikramiyesi yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında bulunan öğrencilere bayram ikramiyesi hakkında araştırmalar hızlandı. Önümüzde Kurban bayramı var, emekliler 2000 liralık bayram ikramiyesini alacaklar. Peki öğrencilere 1000 liralık bayram harçlığı ya da bayram ikramiyesi ödenecek mi? Kimler bayram ikramiyesi alacaklar?

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesinde yer alan müjdeyle, öğrencilere bayramlarda 1000 TL bayram harçlığı verileceği duyuruldu. Bu haber, öğrenciler arasında büyük bir memnuniyet yaratmıştır. Peki, Kurban Bayramı harçlığı başvurusu nasıl yapılacak? Bayram harçlığı kimlere verilecek? Öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar..

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 liralık bayram harçlığının öğrencilere verileceğini duyurmuştu. Şu an bu konu ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 1000 liralık bayram harçlığı netleşirse sadece üniversite öğrencilerine ödeme yapılacak. İlkokul, ortaokul ya da lise öğrencilerine 1000 liralık bayram harçlığı ödenmeyecek.

Öğrencilere 1000 lira bayram harçlığı açıklaması

Üniversite öğrencilerine verilmesi planlanan bayram harçlığı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Henüz ikramiye ücreti ve ödeme tarihleri takvimi belli olmadı. Ancak emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini duyurdu. Buna göre, bayram ikramiyeleri 14 Nisan'da hesaplara yatırılmaya başlandı.

Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesinde öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı müjdesini duyurmuştu. Bundan böyle emekliler gibi öğrenciler de bayram ikramiyesi alacak. Buna göre Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda yılda iki kez bayram ikramiyesi dağıtılacak.