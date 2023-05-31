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Denizli'de 3 gündür aranan kadın sağ bulundu! Bakın neredeymiş

Denizli'de 3 gündür aranan kadın sağ bulundu! Bakın neredeymiş

 DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki kadın, ormanlık alanda bir çoban tarafından bulundu.

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Ormanlık alanda çobanlık yapan kişi, jandarma ekiplerini arayarak, bitkin haldeki yaşlı bir kadının çadırının bulunduğu yere geldiğini bildirdi.

Kadının kaybolduğu Meşelik mevkisine yaklaşık 12 kilometre uzaklığındaki bölgeye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kadının, 28 Mayıs'ta kaybolan Ayşe Koç olduğu belirlendi.

Mantar toplamak üzere Gömce Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden kadının yolunu kaybettiği ve 3 geceyi burada geçirdiği öğrenildi.

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