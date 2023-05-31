BIST 4.965
DOLAR 20,69
EURO 22,23
ALTIN 1.302,87
HABER /  SEÇİM

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimdeki başarısından dolayı tebrik etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben tebrik mesajı yayımlayan Ebu Gayt, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmenizi içtenlikle tebrik ediyor, size ve Türk halkına başarı ve refah diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Arap dünyası arasındaki işbirliğinin artırılmasının bölge halkları için daha iyi bir geleceğin şekillenmesinde büyük önem taşıdığına inandığını vurgulayan Ebu Gayt, "Yeniden seçilmenizin, Arap Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğinin her iki tarafın da yararına olacak şekilde güçlenmesine yardımcı olacağına güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremzede öğrenciyi başörtüsü nedeniyle okula kaydetmeyen müdür hakkında karar
Depremzede öğrenciyi başörtüsü nedeniyle okula kaydetmeyen müdür hakkında karar
İstanbul’da satırlı koca dehşet saçtı: Eşini ve çocuklarını rehin aldı!
İstanbul’da satırlı koca dehşet saçtı: Eşini ve çocuklarını rehin aldı!
Almanya'da işsizlik Mayıs ayında beklenenden az arttı
Almanya'da işsizlik Mayıs ayında beklenenden az arttı
1000 liralık bayram harçlığı sorgulama ekranı 2023 kimlere bayram ikramiyesi yatacak?
1000 liralık bayram harçlığı sorgulama ekranı 2023 kimlere bayram ikramiyesi yatacak?
Samsun'da otomobil tırın altına girdi! Sürücü hayatını kaybetti!
Samsun'da otomobil tırın altına girdi! Sürücü hayatını kaybetti!
Seçim sonrası bambaşka konuştular Ali Karahasanoğlu yazdı
Seçim sonrası bambaşka konuştular Ali Karahasanoğlu yazdı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yakalandılar 1'i PKK'lı...
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yakalandılar 1'i PKK'lı...
Dünya genelinde 928 milyon ton süt üretiliyor
Dünya genelinde 928 milyon ton süt üretiliyor
Taliban: Afganistan'da 4 bin hektar haşhaş tarlası yok edildi
Taliban: Afganistan'da 4 bin hektar haşhaş tarlası yok edildi
Üsküdar'da kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu
Üsküdar'da kayıp olarak aranıyordu! Korkunç halde bulundu
Zengin Türklerin yeni adresi İngiltere, yatırım merkezi Londra! Sayıları giderek artıyor...
Zengin Türklerin yeni adresi İngiltere, yatırım merkezi Londra! Sayıları giderek artıyor...
Öğrenciye bayram harçlığı kurban bayramında ödenecek mi, kaç para?
Öğrenciye bayram harçlığı kurban bayramında ödenecek mi, kaç para?