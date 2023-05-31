Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimdeki başarısından dolayı tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben tebrik mesajı yayımlayan Ebu Gayt, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmenizi içtenlikle tebrik ediyor, size ve Türk halkına başarı ve refah diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Arap dünyası arasındaki işbirliğinin artırılmasının bölge halkları için daha iyi bir geleceğin şekillenmesinde büyük önem taşıdığına inandığını vurgulayan Ebu Gayt, "Yeniden seçilmenizin, Arap Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğinin her iki tarafın da yararına olacak şekilde güçlenmesine yardımcı olacağına güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.