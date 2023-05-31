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Hemşire maaşları temmuz 2023 zammı sonrası kaç para olacak?

Hemşire maaşları temmuz 2023 zammı sonrası kaç para olacak?

Hemşire Temmuz zammı ne kadar olacak? 2023 Öğretmen maaşı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük memur maaşına yapılacak yüzde 85 zammı duyurmasının ardından yeni hemşire maaşları da belli oldu. 

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Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında alacakları zam oranını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşını Temmuz ayında 22 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. 

Memur ve memur emeklisinin Temmuz ayında alacakları zam oranı toplu sözleşme, Ocak-Temmuz 2023 dönemi enflasyon farkına göre belirleniyor. Maaşlara ek olarak refah payının dâhil edilmesi bekleniyor. En düşük memur mevcut maaşı 11 bin 838 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 85 oranında zam yapılmış olacak.

Hemşire Temmuz zammı ne kadar olacak? 2023 Avukat zamlı Hemşire maaşı ne kadar olacak? En düşük hemşire maaşı, yüzde 30 artış olursa 20 bin 300 liraya, yüzde 40 zamla 21 bin 900 lira, yüzde 50 artış olması halinde 23 bin 450 liraya yükselecek.

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