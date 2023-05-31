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Sevgi Kurtulmuş kimdir, ne iş yapıyor? Numan Kurtulmuş eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş yaşı kaç?

Sevgi Kurtulmuş kimdir, ne iş yapıyor? Numan Kurtulmuş eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş yaşı kaç?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü yeni kabineyi duyuracak. Listede adı Meclis Başkanlığı görevi için geçen isimlerden biri de Numan Kurtulmuş. Özel hayatı ile de merak edilen Numan Kurtulmuş'un eşi de alanında uzman biri. Peki Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş kimdir, ne iş yapıyor? Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş yaşı kaç?

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umhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin ederek göreve başlayacak. Erdoğan daha sonra ise yeni kabinesini açıklayacak. Yeni kabineden sızan sürpriz isimlerden biri de şu anda  AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş oldu.Numan Kurtulmuş'a yeni kabinede Meclis Başkanlığı görevi verileceği iddia edildi.  Bu gelişmenin ardından Numan Kurtulmuş'un eşi de merak konusu oldu. Numan Kurtulmuş 1988 yılından beri Sevgi Kurtulmuş ile evli.

Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş Ankara Sosyal Bilimler Üniversite'nde Profesöt

Anabilim Dalı
Çalışma Ekonomisi
Doktora, Universite Adı, Yıl
İstanbul Üniversitesi, 1992
İlgi Alanı
Çalışma İktisadı ve İktisadi Demografi
Araştırma Alanları
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Çalışma İktisadı ve İktisadi Demografi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Biyografi
Lisans diplomasını 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nden alan Sevgi Kurtulmuş, yüksek lisans eğitimini ise 1983 yılında yine aynı üniversitede Sosyal Siyaset alanında tamamlamıştır. Kurtulmuş, "Teorik esasları ve tatbikatı bakımından aile ödenekleri" adlı tezi ile çalışma ekonomisi alanındaki doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde 1992 yılında tamamlamıştır.

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