Sevgi Kurtulmuş kimdir, ne iş yapıyor? Numan Kurtulmuş eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş yaşı kaç?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü yeni kabineyi duyuracak. Listede adı Meclis Başkanlığı görevi için geçen isimlerden biri de Numan Kurtulmuş. Özel hayatı ile de merak edilen Numan Kurtulmuş'un eşi de alanında uzman biri. Peki Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş kimdir, ne iş yapıyor? Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş yaşı kaç?

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umhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin ederek göreve başlayacak. Erdoğan daha sonra ise yeni kabinesini açıklayacak. Yeni kabineden sızan sürpriz isimlerden biri de şu anda AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş oldu.Numan Kurtulmuş'a yeni kabinede Meclis Başkanlığı görevi verileceği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Numan Kurtulmuş'un eşi de merak konusu oldu. Numan Kurtulmuş 1988 yılından beri Sevgi Kurtulmuş ile evli.

Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş Ankara Sosyal Bilimler Üniversite'nde Profesöt

Anabilim Dalı

Çalışma Ekonomisi

Doktora, Universite Adı, Yıl

İstanbul Üniversitesi, 1992

İlgi Alanı

Çalışma İktisadı ve İktisadi Demografi

Araştırma Alanları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Çalışma İktisadı ve İktisadi Demografi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Biyografi

Lisans diplomasını 1981 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nden alan Sevgi Kurtulmuş, yüksek lisans eğitimini ise 1983 yılında yine aynı üniversitede Sosyal Siyaset alanında tamamlamıştır. Kurtulmuş, "Teorik esasları ve tatbikatı bakımından aile ödenekleri" adlı tezi ile çalışma ekonomisi alanındaki doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde 1992 yılında tamamlamıştır.