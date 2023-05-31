Süper Lig'de son haftanın programı açıklandı! İşte maç günleri ve saatleri...

Spor Toto Süper Lig’de 38. hafta karşılaşmaları 6 Haziran Salı ve 7 Haziran Çarşamba günü oynanacak.Abone ol
Spor Toto Süper Lig’in son haftasında oynanacak maçların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 38. haftasındaki müsabakalar, 6 Haziran Salı ve 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak.
Ligde son haftanın programı şöyle:
6 Haziran Salı
17.00 DG Sivasspor - Kayserispor
17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa
20.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor
7 Haziran Çarşamba
20.00 Giresunspor - Antalyaspor
20.00 İstanbulspor - Ümraniyespor
20.00 MKE Ankaragücü - Adana Demirspor
20.00 Beşiktaş - Konyaspor