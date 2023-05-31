Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal uyardı: Çok ağır, vebali çok büyük

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Ünal, "yükünün ve vebalin ağırlığını hissederek, ahiretteki Mahkeme-i Kübra’yı da hesaba katarak, Erdoğan’ın her zaman olduğundan daha fazla dikkatli, daha fazla hassas olacağına şüphe yok." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimleri Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlandı. Yeni dönemde çözülmesi beklenen çok sayıda sorunlar hükümetin önünde olacak.

Peki Erdoğan aktif siyasetin final döneminde ne yapacak? Bir dönem Erdoğan'ın metin yazarlığına da yapan eski AK Partili vekil Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, "Ağır yük" başlıklı yazısında yeni döneme ilişkin uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

"Nasıl bir vebal yüklendiğinin farkında bir lider"

Ünal, "Bu zafer öncekilere hiç benzemiyor; bu zaferin yükü çok ağır, vebali çok büyük. Kuşkusuz Erdoğan nasıl bir yük, nasıl bir sorumluluk, nasıl bir vebal yüklendiğinin farkında bir lider." diye yazdı.

"Liyakat ve yolsuzluk iddiaları ciddiye alınacaktır"

Milletin emanetine halel getirmenin, dünyada da, ahirette de ağır bir bedelinin olacağı inancı ve imanıyla Erdoğan'ın bugünlere geldiğini yazan Ünal, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Şüphe yok ki, artık Bakanlar Kurulu’ndan başlayarak atamalarda çok daha hassas davranılacak, bürokrasinin en üstünden en altına kadar liyakat gözetilecek, kifayetsiz muhterislere fırsat tanınmayacak, kerâmeti kendinden menkul isimlere makam teslim edilmeyecek, birtakım ailelerin maaile kadrolaşmasına göz yumulmayacaktır. Yolsuzluk iddiaları eminiz ki ciddiye alınacak, iddia ve iftiralarla yıpranmış isimler dinlendirilecektir. İstişare kültürü eminiz ki yeniden idareye hâkim olacaktır. Eminiz ki Türkiye daha reformcu, daha atılımcı, daha fazla özgürlükçü bir çizgiye yönelecektir. Eminiz ki eğitimden sağlığa, kültürden çevreye, ulaşımdan konuta, tarımdan sanayiye kadar her alanda doğru, isabetli, kaliteli, seviyeli bir eser ve hizmet siyaseti geçmişte olduğu gibi bu dönemde de milleti sevindirecektir.

"Güç zehirlenmesine asla müsaade etmeyecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bilmektedir ki, güç zehirlenmesinin getireceği bir keyfilik, sadece hayal kırıklığına sebep olmaz; ümmetin ve milletin on yıllar boyunca sürecek bir fetret dönemine girmesine yol açar ve kötü bir miras, bir leke bırakır. Eminiz ki Erdoğan buna asla müsaade etmeyecektir.

Millet meseleye el koyup Türkiye’yi uçurumun kenarından aldı. Artık hata marjı yok. Ama eminim ki Erdoğan, Anayasa gereği bu son döneminde, ahir ömründe, milletin gönlünde asırlarca silinmez o izini muhafaza edecek, çok daha güçlendirecektir.