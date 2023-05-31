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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor yüzde 25 ila yüzde 50 zam gelebilir

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor yüzde 25 ila yüzde 50 zam gelebilir

Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2 bin TL seviyesine yükselen emekli bayram ikramiyesinin, Kurban Bayramı öncesi yeniden artması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gözler, emekli bayram ikramiyesinde yapılacak düzenlemelere çevrildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, ara dönemde 1100 TL uygulanan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2 bin TL düzeyine çıkarıldı. Emekli maaşları ve bayram ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi hesaplarda olması bekleniyor.

2 bin 500-3 bin TL bandına yükselebilir

Mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek. Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2 bin 500-3 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor.

Kademeli zam formülü

Kamu işçisine verilen yüzde 45 zam ve en düşük memur maaşının net 22 bin TL'ye yükselecek olması burada emekliler için de referans değer olacak. Temmuzda emekliler için kademeli zam formülü üzerinde çalışılıyor.

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