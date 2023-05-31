Rusya duyurdu! Ukrayna'ya ağır darbe: Son savaş gemisi yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisinin Odessa Limanı'nda imha edildiğini duyurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna donanmasına ait son savaş gemisi "Kirovograd-Yuri Olefirenko"nun Odessa Limanı'nda imha edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "29 Mayıs'ta Ukrayna donanmasına ait 'Yuriy Olefirenko' adlı son savaş gemisi, Rus Hava Kuvvetleri'nin Odessa Limanı'ndaki savaş gemilerinin iskelesine yaptığı yüksek hassasiyetli silahlı saldırı sonucu imha edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Çoklu fırlatma roket sistemleri ve 30 mm otomatik silahlarla donanılmış olan gemi; 150 asker, 10 adet zırhlı araç ve 250 ton kargo yükü taşıyabiliyordu.

Polonya'da SSCB Donanması için inşa edelin amfibi hücum gemisi, 1971 yılında hizmete girmiştir.

Adı değiştirilmişti

1994 yılında Ukrayna donanmasına katılan geminin adı, "Kirovograd" olarak değiştirilmişti.

Rus ordusunun Ukrayna'daki son eylemleri

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin diğer bilgilere de yer verildi.

Donetsk bölgesinde en yoğun çatışmaların Avdeyevka bölgesinde yaşandığı belirtilen açıklamada, Rus ordusunun bölgeye füze saldırıları düzenlediği ve Ukrayna ordusunun Donetsk'teki Krasnogorovka ve Yasinovataya yerleşim yerlerinden geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Donetsk, Harkov ve Zaporijya bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait çeşitli mühimmat depolarının da imha edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Zaporijya'da bir komuta yerinin de imha edildiği belirtildi.