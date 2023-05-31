Vasip Şahin kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Vasip Şahin eşi Şeyma Şahin kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü yeni kabineyi duyuracak. Kulislerden sızan isimlerden birisi de Ankara Valisi Vasip Şahin oldu. Vasip Şahin'in adı İçişleri Bakanlığı için geçiyor. Bu gelişmenin ardından Vasip Şahin kimdir, aslen nereli merak edildi. Aslen Bayburtlu olan Vasip Şahin 59 yaşında. Şeyma Şahin ile evli.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin ederek göreve başlayacak. Erdoğan daha sonra ise yeni kabinesini açıklayacak. Yeni kabineden sızan sürpriz isimlerden biri de Ankara Valisi Vasip Şahin oldu. Vasip Şahin'in adı İçişleri Bakanlığı için geçiyor. Şahin, siyasi kariyeriyle dikkat çekiyor. Pek çok kişi ise şimdiden ünlü ismin hayatını araştırmaya başladı. Uzun bir süre kaymakam olarak görev alan Vasip Şahin, sadece Ankara'da değil pek çok şehirde vali olarak bulundu. Peki Vasip Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Vasip Şahin'in hayatı ve kariyeriyle ilgili merak edilenler.

Vasip Şahin, uzun bir süredir Şeyma Şahin ile evlidir. Çiftin Fatma Zehra, Mehmet Emin ve Zeynep Şeyda isminde üç çocuğu vardır.



Vasip Şahin Kimdir?

Vasip Şahin, 1964 yılında Bayburt'un Akbulut köyünde dünyaya geldi. Çocukluğunun bir kısmını Bayburt'ta geçirdikten sonra ailesiyle birlikte Erzincan'a göç etti. İlkokul eğitimini Bayburt'ta, ortaokul ve lise eğitimi ise İstanbul'da aldı.

Vasip Şahin'in Eğitimi Ne?



Vasip Şahin, ilkokul ve ortaokul eğitiminin ardından üniversite okumak için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve 1985 yılında başarıyla mezun oldu.

Vasip Şahin'in Siyasi Hayatı



Üniversiteden mezun olduktan bir yıl sonra Erzincan kaymakam adayı olarak çalışmaya başladı. Ancak birkaç sene sonra İngiltere'ye giderek eğitim aldı. Türkiye'ye döndükten sonra sırasıyla Kastamonu'nun Küre, Malatya'nın Pütürge ilçelerinde kaymakam olarak çalıştı.

Bir süre Muş Vali Yardımcısı olarak görev alan Şahin, Bolu'nun Mudurnu ve Ankara'nın Kızılcıhamam ilçesinde kaymakam olarak bulundu.

2003 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görev aldı. Kısa bir dönem Düzce Vali Yardımcılığı yaptı. 2008'den 2010 yılına kadar ise İller İdaresi Genel Müdürü olarak çalıştı.

2010 yılında Düzce'ye Vali olarak atandı ve 2012 yılına kadar görevine devam etti. 2012 yılında ise Malatya Valisi olarak göreve başladı. 2014 senesinde ise İstanbul Valiliğine getirildi. 2018 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Ankara Valiliğine getirildi.





