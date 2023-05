Temel Karamollaoğlu'ndan Meclis'te grup kurma açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şimdi Meclis’te bir grup kurabilmek için birtakım çabalar gösterilecek nasıl bir netice alırız onu zaman içerisinde göreceğiz. Ama bu arayışın içinde olmamız gayet tabiidir.” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Gönül isterdi ki sonuç farklı olsun, adil bir seçim dönemi geçirmiş olalım, ne yazık ki ikisi de olmadı. Her türlü engellemelere, zorluklara, algı ve manipülasyona, yalan ve iftiralara rağmen sakinliğini koruyan Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’na bu duruşu nedeniyle teşekkür ediyor, hemen hemen her iki seçmenden birinin oyunu almayı başarması nedeniyle de kendisini tebrik ediyorum. Yaklaşık yarım asırdır siyasetin içindeyim ancak bu denli ağır bir seçim kampanyası sürecini hiç yaşamadık desem yanlış söylemiş olmam. Hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz ama bu seçimlerin hangi anormal şartlar altında yapıldığı gerçeği de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Seçimlerde ağır bir kamplaştırma, kutuplaştırma siyaseti yürütüldü. İktidar her türlü devlet imkanını kullanırken birçok yerde Millet İttifakı’nın çalışmaları kamu gücü de kullanılarak engellendi.

Bunca yalana, iftiraya, hakarete değdi mi sizce?

Değdi mi bunca şeye? Ahlakı hiçe saymaya, manevi değerlerimizi siyasetin malzemesi yapmaya değdi mi hakikaten. Bunca yalana, iftiraya, hakarete değdi mi sizce? Elde ettiğiniz bu sonuca karşılık milletimizin yarısını terörist, din düşmanı, hain öteki ilan etmeye değdi mi gerçekten? Elbette sormak zorundayız. Biz yola çıkarken ‘hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir’ demiştik, ancak sizler kazananı olmayan bir zafer elde etmek için olmadık şeylere tevessül ettiniz. TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere, tarafsız olması gereken kurumları bir siyasi partinin yayın kuruluşları haline getirmeyi değdi mi? Hala ‘değdi’ diyebiliyorsanız sizlere diyecek bir sözümüz elbette yoktur.

"İttifak yapmaktan çekinmeyeceğiz"

Saadet Partisi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hayırlı hizmetleri desteklemeye, ülkemizin aleyhine olan yaklaşımlara karşı da sonuna kadar mücadele etmeye devam edecektir. Elde ettiğimiz seçim sonuçlarını titiz bir şekilde değerlendiriyoruz, seçimin hemen ardından Başkanlık Divanımızı topladık, ilk değerlendirmelerimizi yaptık. Her siyasi parti gibi bizim de bu seçim sonuçlarında çıkaracağımız dersler var. Kendi payımıza en doğru değerlendirmeleri yaparak milletimizi en hızlı, en geniş şekilde kucaklamanın yollarını aramaya devam edeceğiz. Milli görüş, sistem ve zihniyet mücadelesi yapar, milli görüş kişileri ve kurumları değil zihniyetleri eleştirir. Milli görüş siyaseti yarım asırdır hep net, şeffaf olmuştur. Dünden bugüne ülkemizdeki siyasi partilerle seçim iş birliği, ittifak ve koalisyonlar yaptık, bundan sonra da yapmaktan çekinmeyeceğiz. Çünkü milli görüş makam ve mevkileri değil hem millete ve insanlara hizmet etmeyi öncelemiştir.

Altılı masa liderlerinin buluşması

Arzu ettiğimiz neticeyi alsak da almasak da o akşam bir araya gelmemiz tabii bir hadiseydi. Hiçbir ciddi meseleye girilmedi. Çok erken daha akşam, o bir araya gelme bir nezaket toplantısı olarak değerlendirilmeli. Bir karar alma, değerlendirme toplantısı olarak değil, çok erken.

Fatih Erbakan'a tepki: Babasına ihanet eden AK Parti'ye gitti

Biz suni çıkışlara itibar etmeyiz. Erbakan hocamız, Saadet Partisi’nin genel başkanı olarak hayata veda etti, bu çok önemli bir konu. Onun arkasından maalesef çocukları Erbakan hocamızın bıraktığı emanete doğrudan doğruya ihanet ettiler. Kendilerinin birlikte olması için bir gayret gösterdik biz, babasına ihanet eden AK Parti’ye gitti, onlarla beraber hareket etti. Bunun altında da birtakım konular yatıyordur diye düşünüyorum. Siyasi parti, Erbakan hocamızın söylemlerini ezberleyip onu ekranlarda dile getirmek, hocamızın yolunda olmanın işareti değildir kanaatindeyiz.

Meclis'te grup kurma arayışı

Şimdi Meclis’te bir grup kurabilmek için birtakım çabalar gösterilecek nasıl bir netice alırız onu zaman içerisinde göreceğiz. Ama bu arayışın içinde olmamız gayet tabiidir.”