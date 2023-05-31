BIST 4.976
DOLAR 20,71
EURO 22,24
ALTIN 1.306,30
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bodrum'a iki kruvaziyerle 1982 yolcu geldi

Bodrum'a iki kruvaziyerle 1982 yolcu geldi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, Bahamalar bayraklı iki kruvaziyerle 1982 yolcu geldi.

Abone ol

Rodos'tan yola çıkan 277 metrelik "Resilient Lady" isimli gemi, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğunluğu ABD ve İngiliz toplam 1410 yolcu ile 1092 personel bulunduğu bildirildi.

Çeşme Limanı'ndan gelen "Seabourn Encore" adlı 180 metrelik gemide ise çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 572 yolcu ile 415 personel bulunduğu öğrenildi.

Gemilerden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüdü. Bazı tarihi yerleri ve çarşıyı gezen turistler, alışveriş de yaptı. Turistler, gezdikleri yerlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Resilient Lady", akşam Mikanos'a, "Seabourn Encore" ise Rodos'a gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Düzce'de otobanda trafik kazası! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Düzce'de otobanda trafik kazası! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Şehit babası Şeyhmus Kaya: Demirtaş'ın bir tek cesedi çıkar
Şehit babası Şeyhmus Kaya: Demirtaş'ın bir tek cesedi çıkar
Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Seyfullah Hacımüftüoğlu evli mi, boşandı mı?
Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Seyfullah Hacımüftüoğlu evli mi, boşandı mı?
Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız dünyanın en etkili bilim insanları listesinde
Kremlin: ABD ve İngiltere'den Moskova'ya yapılan İHA saldırısını kınamalarını bekliyoruz
Kremlin: ABD ve İngiltere'den Moskova'ya yapılan İHA saldırısını kınamalarını bekliyoruz
Marmaris'e lüks kruvaziyerle 613 turist geldi
Marmaris'e lüks kruvaziyerle 613 turist geldi
Devlet Bahçeli'nin bağışladığı arsaya yapılacak cemevinin projesi tanıtıldı
Devlet Bahçeli'nin bağışladığı arsaya yapılacak cemevinin projesi tanıtıldı
2 yaşındaki çocuk 12. kattan düştü! Ailesi kahroldu
2 yaşındaki çocuk 12. kattan düştü! Ailesi kahroldu
Temel Karamollaoğlu'ndan Meclis'te grup kurma açıklaması
Temel Karamollaoğlu'ndan Meclis'te grup kurma açıklaması
Vasip Şahin kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Vasip Şahin eşi Şeyma Şahin kimdir?
Vasip Şahin kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Vasip Şahin eşi Şeyma Şahin kimdir?
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Kripto parayla ödeme kabul ettiği için gözaltına alındı
Kripto parayla ödeme kabul ettiği için gözaltına alındı