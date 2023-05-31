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HABER /  POLİTİKA

Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktığını açıkladı

Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktığını açıkladı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aktif siyaseti bıraktığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paşlaşımda bulunan Demirtaş, "Bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 28. dönem milletvekilliği seçim sonuçlarının etkisi siyasette görülmeye başladı. 

6 buçuk yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktığını açıkladı.

Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajından iki paragrafa sosyal medya hesasında yer veren  Demirtaş, "Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle" diyerek paylaşımını tamamladı.

"Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım"

Demirtaş'tan HDP'ye: Yöre derneği gibi... Okey masasından kalkmayan düşkünler..

HDP'nin Edirne'de tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimin ardından Artı Gerçek'te yayımlanan dünkü yazısında HDP yönetimini sert sözlerle eleştirmişti. "Yöre derneği gibi çalışarak seçim kazanılmaz" diyen Selahattin Demirtaş, "Ne devrimci tarz doldurabildi ne de reformcu tarz. Bu boşluğu dolduranlar lafta radikal, pratikte okey masasından kalkamayan düşkünler oldular. Slogan dışında hiçbir numarası olmayan tipler, siyasal ve sosyal ortamı domine edip nitelik ve nicelik kaybına yol açtılar. Kraldan daha çok kralcı davranarak ortamların hakimi oluverdiler." ifadelerini kullanmıştı.

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