BAE, ABD öncülüğündeki Birleşik Deniz Kuvvetleri'nden çekildiğini duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD öncülüğünde Körfez bölgesinde faaliyet gösteren Birleşik Deniz Kuvvetleri'nden 2 ay önce çekildiğini bildirdi.

Abone ol

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yayımlanan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "BAE, bölgenin güvenlik ve istikrarı için ortak hedefleri gerçekleştirme aracı olan barışçıl diyalog ve diplomasiye bağlıdır." ifadeleri kullanıldı.

BAE'nin deniz güvenliği konusunda ABD ile yürüttüğü görüşmelerin basında yanlış şekilde nitelendirilmesinin reddedildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BAE, tüm ortaklarımızla etkin güvenlik işbirliğine yönelik sürekli değerlendirmemizin bir sonucu olarak 2 ay önce Birleşik Deniz Kuvvetleri'nden çekildi."

Açıklamada, BAE'nin, uluslararası hukuk bağlamında kendi denizlerindeki seyrüsefer güvenliğini sağlama taahhüdünü sürdürdüğü kaydedildi.

BAE'nin "ABD üzerinde baskı kurmaya çalıştığı" iddiası

ABD basınında dün çıkan bir haberde, "BAE'nin, İran'ı caydırma konusunda daha güçlü tutumlar sergilemesi için ABD üzerinde baskı kurmaya çalıştığı" öne sürülmüştü.

ABD ve Körfez'den bazı yetkililere dayandırılan haberde, Abu Dabi'nin söz konusu baskı girişimlerini, birkaç hafta önce Körfez'de 2 petrol tankerinin İran ordusu tarafından alıkonulması üzerine başlattığı iddia edilmişti.

ABD öncülüğünde Bahreyn'de faaliyet gösteren Birleşik Deniz Kuvvetleri'nin bünyesinde 34 ülkeden birlikler bulunuyor. Birleşik Deniz Kuvvetleri, dünyanın önemli ticaret güzergahlarından Basra Körfezi ve Kızıldeniz'de terör ve korsanlıkla mücadele alanında faaliyet gösteriyor.