BIST 4.974
DOLAR 20,71
EURO 22,23
ALTIN 1.306,40
HABER /  EKONOMİ

Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda 2,7 milyon ton oldu

Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda 2,7 milyon ton oldu

Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda 2,7 milyon ton, nihai mamul tüketimi ise 3,5 milyon ton oldu.

Abone ol

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) sektörde yaşanan gelişmelere ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalışla 2,7 milyon ton, ocak-nisan döneminde üretimi ise yüzde 21,3 azalışla 10,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi nisanda 2022 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 16,2 artışla 3,5 milyon ton, ocak-nisan döneminde ise yüzde 7,9 artışla 12,5 milyon ton oldu.

Nisanda çelik ürünleri ihracatı miktar yönünden yüzde 55,2 azalışla 629,9 bin ton, değer yönünden ise yüzde 59,9 azalışla 566,4 milyon dolar olarak kaydedildi. Ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat miktar itibarıyla yüzde 50,1 azalışla 2,8 milyon ton, değer itibarıyla ise yüzde 53,8 azalışla 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Nisan ayı ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 30,4 artışla 1,7 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 0,2 azalışla 1,4 milyar dolar oldu.

Ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar itibarıyla yüzde 11,9 artışla 5,9 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 12,6 azalışla 4,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

TÇÜD açıklamasında, bu yılın ocak-nisan döneminde, Türkiye'nin ham çelik üretiminin, deprem bölgesindeki üretici kuruluşların faaliyetlerini geçici olarak durdurmaları, ihracattaki gerileme ve yurt içindeki talep artışının ithalata yönlendirilmesi nedeniyle büyük ölçüde düşüş gösterdiği aktarıldı. Sektörün rekabet gücünü artıracak çok yönlü tedbirlerin uygulamaya aktarılmasının hayati önem taşıdığına işaret edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ILO uyardı: Zengin ile fakir ülkeler arasındaki uçurum büyüyor!
ILO uyardı: Zengin ile fakir ülkeler arasındaki uçurum büyüyor!
Mauro Icardi paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ümit Özat'ın başı dertte: "Sözünü tutacağını umuyorum"
Mauro Icardi paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ümit Özat'ın başı dertte: "Sözünü tutacağını umuyorum"
BAE, ABD öncülüğündeki Birleşik Deniz Kuvvetleri'nden çekildiğini duyurdu
BAE, ABD öncülüğündeki Birleşik Deniz Kuvvetleri'nden çekildiğini duyurdu
Almanya işçi alımı başvuru şartları formu 2023, hangi sektöre işçi alınacak?
Almanya işçi alımı başvuru şartları formu 2023, hangi sektöre işçi alınacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Kütüphanesiz okul kalmayacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Kütüphanesiz okul kalmayacak
Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktığını açıkladı
Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktığını açıkladı
Uluslararası Ceza Mahkemesi Sırp yetkilerin hapis cezalarını 15'er yıla çıkardı
Uluslararası Ceza Mahkemesi Sırp yetkilerin hapis cezalarını 15'er yıla çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koydu
Bodrum'a iki kruvaziyerle 1982 yolcu geldi
Bodrum'a iki kruvaziyerle 1982 yolcu geldi
Düzce'de otobanda trafik kazası! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Düzce'de otobanda trafik kazası! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Şehit babası Şeyhmus Kaya: Demirtaş'ın bir tek cesedi çıkar
Şehit babası Şeyhmus Kaya: Demirtaş'ın bir tek cesedi çıkar
Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Seyfullah Hacımüftüoğlu evli mi, boşandı mı?
Seyfullah Hacımüftüoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Seyfullah Hacımüftüoğlu evli mi, boşandı mı?