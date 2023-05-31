BIST 4.969
DOLAR 20,71
EURO 22,24
ALTIN 1.306,06
HABER /  DÜNYA

Almanya, Rusya'dan başkonsolosluklarını kapatmasını istedi

Almanya, Rusya'dan başkonsolosluklarını kapatmasını istedi

Alman hükümeti, Rusya'dan yıl sonuna kadar ülkedeki 4 başkonsolosluğunu kapatmasını istediğini açıkladı.

Abone ol

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın nisan ayında Rusya'daki Alman personel varlığını 350 ile sınırlandırma kararı aldığını, bu sayıya büyükelçilikte ve konsolosluklarda çalışanların yanı sıra Rusya'daki Alman okullarında ve Goethe Enstitüsü'nde çalışanların dahil olduğunu hatırlattı.

Burger, "Rus hükümetinin gerilimi tırmandırmaya yönelik bir adım attığını" vurgulayarak, bu gerekçesiz kararın, Alman hükümetini Rusya'daki tüm alanlarda önemli kesintiler yapmaya zorladığını kaydetti.

Alman hükümetinin, Rusya'da asgari düzeyde diplomatik varlığı sürdürmeyi hedeflediğini belirten Burger, Rusya'daki 3 Alman başkonsolosluğunun kasım sonuna kadar kapatılacağına işaret etti.

Sözcü Burger, sadece Moskova'daki Alman Büyükelçiliğinin ve Saint Petersburg'daki başkonsolosluğunun hizmet vermeye devam edeceğini vurgulayarak, "Bu nedenle Almanya'da faaliyet gösteren 5 (Rus) başkonsolosluğundan 4'ünün faaliyet izninin geri alınmasına karar verdik." diye konuştu.

Burger, kararın, bugün Rusya Dışişleri Bakanlığına bildirildiği bilgisini paylaşarak, Rusya'dan bu yönde çalışmalarını ivedilikle başlatmasını ve en geç 31 Aralık 2023 tarihine kadar tamamlamasını talep ettiklerini kaydetti.

Sözcü Burger, Rusya'ya, Almanya'da büyükelçilik ve bir başkonsolosluk ile hizmet etmeye izin verileceğini sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bekçi maaşları 2023 en düşük kaç para oldu? İlkokul-lise mezunu kaç para alır?
Bekçi maaşları 2023 en düşük kaç para oldu? İlkokul-lise mezunu kaç para alır?
Suudi astronotların da bulunduğu uzay mekiği Ax-2, dünyaya döndü
Suudi astronotların da bulunduğu uzay mekiği Ax-2, dünyaya döndü
Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda 2,7 milyon ton oldu
Türkiye'nin ham çelik üretimi nisanda 2,7 milyon ton oldu
ILO uyardı: Zengin ile fakir ülkeler arasındaki uçurum büyüyor!
ILO uyardı: Zengin ile fakir ülkeler arasındaki uçurum büyüyor!
Mauro Icardi paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ümit Özat'ın başı dertte: "Sözünü tutacağını umuyorum"
Mauro Icardi paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ümit Özat'ın başı dertte: "Sözünü tutacağını umuyorum"
BAE, ABD öncülüğündeki Birleşik Deniz Kuvvetleri'nden çekildiğini duyurdu
BAE, ABD öncülüğündeki Birleşik Deniz Kuvvetleri'nden çekildiğini duyurdu
Almanya işçi alımı başvuru şartları formu 2023, hangi sektöre işçi alınacak?
Almanya işçi alımı başvuru şartları formu 2023, hangi sektöre işçi alınacak?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Kütüphanesiz okul kalmayacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Kütüphanesiz okul kalmayacak
Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktığını açıkladı
Selahattin Demirtaş siyaseti bıraktığını açıkladı
Uluslararası Ceza Mahkemesi Sırp yetkilerin hapis cezalarını 15'er yıla çıkardı
Uluslararası Ceza Mahkemesi Sırp yetkilerin hapis cezalarını 15'er yıla çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimler eski sistem tartışmalarına son noktayı koydu
Bodrum'a iki kruvaziyerle 1982 yolcu geldi
Bodrum'a iki kruvaziyerle 1982 yolcu geldi