Mehmet Şimşek kimdir, kökeni Kürt mü aslen nereli? Mehmet Şimşek şimdi ne iş yapıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü yeni kabineyi duyuracak. Kulislerden sızan isimlerden birisi de Mehmet Şimşek oldu. Mehmet Şimşek'in yeniden ekonominin başına geçeceği ve ekonomiyi yöneteceği iddia edildi. Bu sıcak gelişmenin ardından Mehmet Şimşek yeniden gündem oldu. 56 yaşında olan Mehmet Şimşek Kürt kökenli siyasetçi aslen Batman Arıcalı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin ederek göreve başlayacak. Erdoğan daha sonra ise yeni kabinesini açıklayacak. Yeni kabineden sızan sürpriz isimlerden biri de adını sık sık duyduğumuz Mehmet Şimşek oldu. Mehmet Şimşek'in ekonominin başına geçeceği konuşulanlar arasında. Dolar/TL’de yükseliş hız kazanırken Borsa İstanbul tarafında Mehmet Şimşek rüzgarı esiyor. Piyasa uzmanları, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yeniden ekonomi yönetiminde görev alacağı beklentisinin piyasalarda pozitif karşılandığını, 5.000 puan üzerinde kapanış olması halinde yükselişin süreceğini söylüyor. Peki heyecan yaratan Mehmet Şimşek kimdir, aslen nereli, kiminle evli, eşi Esra Kaya kimdir?

Bir dönem bakanlık yapmış Mehmet Şimşek'in hayatı yeniden gündem oldu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. 61, 62 ve 63. hükümetlerde Maliye Bakanı olarak görev yapmış Mehmet Şimşek'in adı tekrar bakanlık için konuşulmaya başladı. Peki Mehmet Şimşek kimdir, aslen nereli, Kürt mü? Mehmet Şimşek'in eşi ve çocukları kimdir?

56 yaşındaki Mehmet Şimşek aslen Batman Gerçüşlü ve Kürt kökenli siyasetçi. Mehmet Şimşek ilk evliliğini 20 Ocak 1999'da ABD uyruklu Annalise Granwald'la evlendi. Mehmet Şimşek maliye bakanı olduğu dönemde 2009 yılında karısı Annalise Granwald'den boşandı. Mehmet Şimşek boşanmanın ardından fazla ara vermeden 2010 yılında ikinci eşi Esra Şimşek ile evlendi. Mehmet Şimşek'in bu evlilikten 3 çocuğu oldu.

Mehmet Şimşek aslen Kürt mü, nereli?

Mehmet Şimşek 1 Ocak 1967 Batman Gercüş'te doğdu, aslen Kürt kökenli. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümü mezunu olan Mehmet Şimşek, yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı. Exeter Üniversitesi’nde finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini almaya hak kazandıktan sonra Türkiye'ye döndü. Ankara’da üç ay süre ile Etibank’ta çalıştı.Ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçiliği’nde yaklaşık dört yıl kıdemli ekonomist olarak çalıştı.

1997'de New York'a yerleşti. 22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde AK Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçildi. Seçimlerin ardından kurulan 60. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Hazine’den sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 01 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Ak Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçilen Şimşek, 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Mehmet Şimşek'in yabancı eşi kimdir?

Mehmet Şimşek daha önce 20 Ocak 1999'da ABD uyruklu Annalise Granwald'la evlendi. 1971 doğumlu ABD (Wisconsin Eyaleti) uyruklu Annalise Granwald Mehmet Şimşek'le evliliğinin ardından yasal süreleri tamamlayarak Türk vatandaşlığına geçti. Mehmet Şimşek'in bu evliliği Türkiye'ye dönene kadar sürdü. Mehmet Şimşek maliye bakanı olduğu dönemde 2009 yılında karısı Annalise Granwald'den boşandı.

Mehmet Şimşek ikinci eşi Esra Şimşek kimdir?

Mehmet Şimşek boşanmanın ardından fazla ara vermeden 2010 yılında ikinci eşi Esra Şimşek ile evlendi. Mehmet Şimşek'in bu evlilikten 3 çocuğu oldu. İkiz kızlarına Azra Esma ile Sare Nur ismini veren çift oğullarına da Mehmet Emre adını koydu.

Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği’nde yaklaşık dört yıl kıdemli ekonomist olarak çalışan Mehmet Şimşek, 1997'de New York'a yerleşti ve uluslararası yatırım bankası UBS'in hisse senedi analiz kısmında araştırmacı olarak görev yaptı. 1998 yılında İstanbul'a dönen Mehmet Şimşek, Deutsche - Bender Menkul Değerler’de iki yıl çalıştı ve ardından dünyanın önde gelen yatırım bankalarından birisi olan Merrill Lynch’e geçip İngiltere'ye yerleşti.