Altında yükseliş tam gaz sürüyor! 31 Mayıs 2023 gram altın 1300 lirayı aştı

Dolar kurundaki yükseliş altın fiyatlarını da etkiliyor. Gram altın fiyatı her geçen saat artıyor. Dünü 1.287 liradan tamamlayan gram bugün yani 31 Mayıs 2023 1300 lirayı aştı. İşte altın fiyatları ve analistlerin yorumu...

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Dün dolar kuru ve altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.287 liradan tamamladı. Bugün de altın yatırımcısının yüzü gülüyor. Gram altın 22 Mayıs'ta 1.313 TL ile rekor kırmıştı.

Çeyrek altın, gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 1.302 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.140 lira, Cumhuriyet altını da 8.640 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1.958 dolardan alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin yüzde 63 seviyesine yükseldiğini, Banka'nın sene sonuna doğru faiz indirimine gidebileceğine yönelik fiyatlamaların da ortadan kalktığını kaydetti.

"Dolar nereye gram oraya"

Piyasa Uzmanı İslam Memiş de takip edeceği rakamları söyledi ve "Gram altın tarafında 1.350-1.400 lira aralığını takip edeceğimi, 1.355-1.358 liranın alım bölgesi olduğunu belirtmiştim. Şuan fiziki tarafta 1.397 lira. Dolar nereye, gram oraya." dedi.