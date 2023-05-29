Deprem bölgesinde ikinci tur sonuçları bomba! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları...

Kahramanmaraş'ta birinci turda yüzde 71,88, Osmaniye'de yüzde 62,31 oranında oy alan Erdoğan, ikinci turda bu iki ilde oyunu 3,89'ar puan artırdı. İkinci turda Kahramanmaraş'tan Erdoğan'a, yüzde 75,77, Osmaniye'de ise yüzde 66,20 oranında oy çıktı. Bu rakamlara göre, Erdoğan deprem bölgesindeki iller arasında en çok oyu Kahramanmaraş'tan aldı.