Deprem bölgesinde ikinci tur sonuçları bomba! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları...
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki 11 ilde, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 8 ilde oylarını artırdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk oylamasına ilişkin YSK'nın verileri ile dün yapılan ikinci tura ilişkin kesin olmayan sonuçları AA muhabiri derledi.
Buna göre Erdoğan, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da oylarını birinci tura göre yaklaşık 2-4 puan yükseltti.
Erdoğan'ın oy oranı 4,44 puanla en fazla Kilis'te arttı. Bu ilde birinci turda yüzde 65,55 oy alan Erdoğan, ikinci turda oranı yüzde 69,99'a yükseltti.
Kahramanmaraş'ta birinci turda yüzde 71,88, Osmaniye'de yüzde 62,31 oranında oy alan Erdoğan, ikinci turda bu iki ilde oyunu 3,89'ar puan artırdı. İkinci turda Kahramanmaraş'tan Erdoğan'a, yüzde 75,77, Osmaniye'de ise yüzde 66,20 oranında oy çıktı. Bu rakamlara göre, Erdoğan deprem bölgesindeki iller arasında en çok oyu Kahramanmaraş'tan aldı.