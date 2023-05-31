Flaş haber! 10 milletvekili CHP'den istifa etti! Ahmet Davutoğlu yemin törenini bekleyemedi

CHP listelerinden milletvekili seçilen Gelecek Partili 10 milletvekili Meclis'teki yemin törenini beklemeden CHP'den istifa etti. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Meclis'te kendi partimiz adı altında yemin edeceğiz" dedi.

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CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla Milletvekili seçilen Selçuk Özdağ, “Biz bugün Gelecek Partili 10 milletvekili, CHP’ye ve Meclis Başkanlığı'na CHP'den istifa ettiğimize dair dilekçeleri verdik. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz” dedi. Özdağ, milletvekilliği kaydını yaptırdıktan sonra şu açıklamayı yaptı:

- Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM’ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz.

- Burada beraberce Millet İttifakı birlikte yürümeye, birlikte millet iradesini veya milletin problemlerini meclise yansıtmaya, kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz.

- Çünkü 10 ay sonra belediye başkanları seçimi var. Oraya hazırlanmamız gerekiyor. Özeleştiri mutlaka yapılır, her parti yapmalıdır. Eleştirilere de açığız. Neden kazanamadık, niçin kazanamadık? Eşit bir seçim değildi, adil bir seçim değildi. Buna rağmen kazanabilir miydik? Evet kazanabilirdik.