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Şanlıurfa'da 500 kilogram bozuk tavuk eti ele geçirildi!

Şanlıurfa'da 500 kilogram bozuk tavuk eti ele geçirildi!

ŞANLIURFA'nın HALİLİYE ilçesinde yapılan denetimlerde yaklaşık 500 kilogram bozuk tavuk eti ele geçirildi.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik ilçe genelinde yürüttüğü denetimler sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Bahçelievler Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde bir lokantada patates cipsleri arasına gizlenmiş ve çamaşır suyuna batırılmış 500 kilogram bozuk tavuk eti ele geçirdi.

İş yerini mühürleyen zabıta ekipleri, etlere imha etmek üzere el koydu, iş yeri sahibine de cezai işlem uyguladı.

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