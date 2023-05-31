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Kars'ta rüzgar hortuma dönüştü, çatıları uçurdu!

Kars'ta rüzgar hortuma dönüştü, çatıları uçurdu!

Kars'ta meydana gelen hortum bazı ev, ahır ve samanlıkların duvar ile çatılarına zarar verdi.

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Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak öğle saatlerinde yerini şiddetli rüzgara bıraktı.

Merkeze bağlı Ölçülü köyünde rüzgar hortuma dönüştü. Kısa süre içinde köyde etkili olan hortum nedeniyle 3 ev, 2 ahır ve cami lojmanının çatı ve duvarlarında hasar oluştu.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği köyde, hasar tespit çalışması yapılıyor.

Ayrıca hortum anı vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

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