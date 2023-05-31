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Almanya'da yıllık enflasyon Mayıs'ta yüzde 6,1’e geriledi

Almanya'da yıllık enflasyon Mayıs'ta yüzde 6,1’e geriledi

Almanya’da yıllık enflasyon, Mayıs ayında beklentilerin altında yüzde 6,1 olarak ölçüldü.

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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya’da nisanda yüzde 7,2 olan yıllık enflasyon, mayısta beklentilerin altında yüzde 6,1’ye geriledi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 düşüş kaydetti. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti mayısta yüzde 6,5’e inmesi yönündeydi.

Aynı dönemde enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 2,6 artarken, yıllık artışın gıda fiyatlarında yüzde 14,9 ile tekrar ortalamanın üzerinde artmaya devam etmesi dikkati çekti. Hizmetlerdeki artış ise yüzde 4,5 oldu.

Destatis açıklamasında, "Mayıs 2023'te gıda fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 ile ortalamanın üzerinde artmaya devam etti.” denildi.

AB uyumlu TÜFE de mayısta aylık bazda yüzde 0,2 düşerken, yıllık bazda yüzde 6,3 yükseldi.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz artırımları konusunda ne kadar ileri gideceği ve hangi hızda ilerleyeceğini enflasyonun görünümü belirleyecek.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) yarın mayıs ayına ilişkin Avro bölgesi enflasyon oranını açıklayacak.

Temmuz 2022'den beri ECB, ana faiz oranlarını art arda 7 kez toplamda 375 baz puan artırdı. Analistler, 15 Haziran'da yapılacak ECB faiz toplantısında 25 baz puanlık artış bekliyor.

Önde gelen Alman ekonomik araştırma enstitüleri, 2022'de ortalama yüzde 6,9 olan enflasyonun 2023 için ortalama yüzde 6'ya ineceği ve 2024'te 2,4'e düşeceği öngörüsünde bulunuyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülkede enflasyonun 2024'te yüzde 4,1'e gerilemeden önce 2023'te yüzde 7,2'de kalmasını bekliyor.

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