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LGS kaçta başlayacak, kaçta bitecek? LGS 1. ve 2. oturum sınav saati

LGS kaçta başlayacak, kaçta bitecek? LGS 1. ve 2. oturum sınav saati

Milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin gireceği liseye giriş sınavı yani LGS bu pazar günü 4 Haziran'da iki oturum şeklinde yapılacak. Peki 2023 LGS kaçta başlayacak, kaçta bitecek? LGS sınavında kaç soru çıkacak, kaç dakika sürecek?

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş yerleri açıklandı. 2023 LGS sınavına kısa bir zaman kala, sınava girecek olan on binlerce öğrenci, sınav yerleri an itibarıyla sorgulayabiliyor. Peki, 2023 LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? LGS’de kaç soru soruluyor? İşte 2023 MEB LGS sınav giriş yeri sorgulama ekranı.

LGS sınav giriş yeri sorgulama

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, MEB üzerinden ilan edildi. Sınavlara girecek olan adaylar, https://www.meb.gov.tr/ adresinden sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS SINAV YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

LGS 4 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde saat 09.30'da başlayacak ve ikinci oturum 11.30'da gerçekleştirilecek. LGS 2022 saat 12.50'de sona erecek.

LGS’de kaç soru soruluyor?

LGS sözel alanda 50 sorudan oluşan 1. oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan 2. oturum ise 80 dakika olacak.

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