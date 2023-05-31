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Reis diye bağıran AK Partili çocuğa "İtlere ekmek satmıyoruz" demişti! O fırıncı tutuklandı..

İSTANBUL Sultangazi’de ekmek almak isteyen çocuğu Cumhurbaşkanı lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle hakaret ederek kovduğu iddia edilen fırıncı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sultangazi’de bir fırıncı Kadir Yaran, ekmek almak isteyen çocuğa Cumhurbaşkanı lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle ekmek satmayarak ve ‘köpeklere ekmek satmıyoruz’ şeklinde hakaret etmiş, ardından dükkana gelen gencin yakınlarını bıçakla tehdit etmişti. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli Kadir Yaran hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli Yaran, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren şüpheli daha sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Şüpheli Yaran, ‘silahla tehdit’ suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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