BIST 4.887
DOLAR 20,71
EURO 22,19
ALTIN 1.312,28
HABER /  DÜNYA

Venezuela ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl sonra yeniden başladı

Venezuela ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl sonra yeniden başladı

Venezuela ve Suriye arasındaki uçuşların 12 yıl aranın ardından yeniden başladığı bildirildi.

Abone ol

Suriye'deki haber ajansı SANA'nın haberine göre, başkentteki Karakas Havalimanı'ndan kalkan Venezuela Hava Yollarına ait yolcu uçağı, öğle saatlerinde Şam Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçakta, Venezuela'dan bazı üst düzey yetkililer ve basın mensuplarıyla toplam 102 kişi yer aldı.

Venezuela ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl aranın ardından yeniden başlarken, Karakas ile Şam arasında her 15 günde bir olmak üzere karşılıklı seferler yeniden yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Başbağlar katliamı davasının tutuksuz sanığı beraat etti
Başbağlar katliamı davasının tutuksuz sanığı beraat etti
Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, kimler faydalanacak? Öğrenciye vergisiz cep telefonu satışı ne zaman?
Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, kimler faydalanacak? Öğrenciye vergisiz cep telefonu satışı ne zaman?
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Hyundai, pil üretmek için ABD'de yeni fabrika kuruyor
Hyundai, pil üretmek için ABD'de yeni fabrika kuruyor
LGS kaçta başlayacak, kaçta bitecek? LGS 1. ve 2. oturum sınav saati
LGS kaçta başlayacak, kaçta bitecek? LGS 1. ve 2. oturum sınav saati
Ekmeğe zam geldi! 200 gram ekmeğin yeni fiyatı belli oldu
Ekmeğe zam geldi! 200 gram ekmeğin yeni fiyatı belli oldu
Reis diye bağıran AK Partili çocuğa "İtlere ekmek satmıyoruz" demişti! O fırıncı tutuklandı..
Reis diye bağıran AK Partili çocuğa "İtlere ekmek satmıyoruz" demişti! O fırıncı tutuklandı..
Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'nda kim kalıyor kim gidiyor? Erem Şentürk'ün Ankara kulisi
Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'nda kim kalıyor kim gidiyor? Erem Şentürk'ün Ankara kulisi
Müzisyen Onur Şener cinayeti! Sanıklar için istenen cezalar belli oldu
Müzisyen Onur Şener cinayeti! Sanıklar için istenen cezalar belli oldu
2023 Dragon Dünya Şampiyonası, Bodrum'da devam ediyor
2023 Dragon Dünya Şampiyonası, Bodrum'da devam ediyor
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 10. dönem mezunlarını verdi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi 10. dönem mezunlarını verdi
Mehmet Şimşek kimdir, kökeni Kürt mü aslen nereli? Mehmet Şimşek şimdi ne iş yapıyor?
Mehmet Şimşek kimdir, kökeni Kürt mü aslen nereli? Mehmet Şimşek şimdi ne iş yapıyor?