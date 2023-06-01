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Erdoğan bakanların yüzüne söyledi moralleri bozuk ayrıldılar! "Hiçbiriniz yeni Kabine'de olmayacaksınız"

Erdoğan bakanların yüzüne söyledi moralleri bozuk ayrıldılar! "Hiçbiriniz yeni Kabine'de olmayacaksınız"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında son toplantısını yaptı. Kabine'de konuşulanlarla ilgili bomba kulisi Abdulkadir Selvi "Bakanlar kabineden morali bozuk ayrılmış." sözleriyle paylaştı. Mevcut bakanların hiçbiri yeni Kabine'de yer almayacak.

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Seçim sonrası mevcut Kabine son toplantısını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yani Kabine'de hangi bakanların görevlerine devam edecekleri tartışılırken gerçekleşen Kabine'de Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını açıkladı. Buna göre mevcut bakanların hiçbirisi yeni Kabine'de yer almayacak. Bunu duyan bazı bakanların toplantıdan moralleri bozuk olarak ayrıldıkları belirtiliyor.

Bakanlar kabineden morali bozuk ayrılmış

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, son Kabine toplantısıyla ilgili kulis bilgileri CNN Türk canlı yayınında duyurdu. Selvi "Bakanlar kabineden morali bozuk ayrılmış. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Komisyonlardaki risklerden dolayı milletvekillerinin istifası olmayacak. Yeni arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz' dediği söyleniyor" ifadelerini kullandı. 

Yeni dönemde tamamen yeni isimlerle...

Gazeteci Candaş Tolga Işık da "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısında bunun bir bayrak yarışı olduğu ve yeni dönemde tamamen yeni isimlerin Kabine'ye gireceğini işaret ederek tüm bakanlara tek tek teşekkür etti. Son dakikada istisna olur mu göreceğiz ama şu anki durum yüzde 100 yeni bir kabine geliyor!" bilgisini paylaştı.

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