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Sevilla, 7. kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu

Sevilla, 7. kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi finalinde Roma'ya penaltı atışlarında 4-1 üstünlük kuran Sevilla, kupayı 7. kez kazanmayı başardı.

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UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Roma'nın kozlarını paylaştığı final büyük bir heyecana sahne oldu.

Roma maçın 35. dakikasında Dybala'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıya Sevilla etkili başladı.

55'te Navas'ın kestiği ortayı Mancini ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

77. dakikada Sevilla penaltı atışı kazandı ancak VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izlemeye giden hakem Anthony Taylor penaltı kararını iptal etti.

Kazananı penaltılar belirledi

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabakada uzatma devrelerine geçildi.

Uzatma dakikalarında iki takım zaman zaman rakip kaleye yüklense de ciddi bir pozisyon yaşanmadı ve maç penaltı atışlarına gitti.

Penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük kuran Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 7. kez şampiyonluğa ulaştı.

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