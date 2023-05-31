BIST 4.887
DOLAR 20,72
EURO 22,23
ALTIN 1.308,21
HABER /  GÜNCEL

Dünya liderlerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Dünya liderlerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Birçok ülkenin lideri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Abone ol

Dünya liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etmeye devam ediyor.

Görüşmelerin detaylarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıkladı.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede, Orban, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macaristan Başbakanı Orban'ın doğum gününü kutladı.

Cezayirli mevkidaşı Tebbun da telefonla aradı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Tebbun, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Somali ve Kırgızistan Cumhurbaşkanlarından Erdoğan'a telefon 

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da  Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

İki lider de görüşmede, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. 

IKBY Başkanı Barzani de Erdoğan'ı tebrik etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

IKBY Başkanı Barzani de görüşmede, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. 

ÖNCEKİ HABERLER
NASA'dan duyuru: UFO'larla ilgili tarihi bir açıklama yapılacak
NASA'dan duyuru: UFO'larla ilgili tarihi bir açıklama yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan ve Kosova liderleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan ve Kosova liderleriyle görüştü
Merve Dinçel, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Merve Dinçel, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Metin Dağ nişanlısı Feyza Ermiş ile Çırağan Sarayı’nda dünyaevine girdi
Metin Dağ nişanlısı Feyza Ermiş ile Çırağan Sarayı’nda dünyaevine girdi
İlhan Cihaner'den Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
İlhan Cihaner'den Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Demirtaş'ın "Politikayı Bırakıyorum" sözlerine cevap
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Demirtaş'ın "Politikayı Bırakıyorum" sözlerine cevap
Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı oldu
Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı oldu
Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile görüşecek
Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile görüşecek
Fenerbahçe'de Jesus kalırsa o isimler gidecek
Fenerbahçe'de Jesus kalırsa o isimler gidecek
Ev sahibi kiracısına dehşeti yaşattı! Kapısına kimyasal sıvı döktü, 5 kişi hastanelik oldu
Ev sahibi kiracısına dehşeti yaşattı! Kapısına kimyasal sıvı döktü, 5 kişi hastanelik oldu
Milli tekvandocu Merve Dinçel, Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi
Milli tekvandocu Merve Dinçel, Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi
Bandırma'da iki aile birbirine girdi! Silahlı çatışmada 1'i ağır 7 kişi yaralandı
Bandırma'da iki aile birbirine girdi! Silahlı çatışmada 1'i ağır 7 kişi yaralandı