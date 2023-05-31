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Bandırma'da iki aile birbirine girdi! Silahlı çatışmada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Bandırma'da iki aile birbirine girdi! Silahlı çatışmada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

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Bandırma ilçesinde iddiaya göre aralarında husumet olan iki aile arasındaki silahlı kavga yaşandı.

Uzun namlulu silahlar ile ateş edilmesi sonucunda Ozan A. (26) sırtından, Ahmet D. (36) sol bacağından, Ali V. (41) sağ gözünden, Necati V. (38) başından ve karın bölgesinden, Kerem Mert Ö. (31) ve Sezer A. (27) bacağından vuruldu.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden araçlarıyla kaçan zanlılardan Ali V. yaralı olduğundan dolayı hastaneye getirildi, Tufan V. (43) ve Uğur V. (35) polis ekipleri tarafından hastane yakınına park halinde olan 16 ACY 947 plakalı aracın içinde yakalayarak gözaltına aldı.

Ozan A. (26) karnından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çatışma için inceleme başlattı.

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