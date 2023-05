CHP'den İmamoğlu'nun 'değişim' sözlerine cevap geldi

Seçimlerde ağır bir yenilgi alarak parti içerisinde tepkileri üzerine toplayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ekrem İmamoğlu'nun 'Değişim gerekli' mesajı tartışma konusu olmuştu. CHP'den İmamoğlu'na cevap niteliğinde açıklama geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevinden istifa etmesi yönündeki imalı açıklamalarının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan konuyla ilgili İmamoğluna cevap verdi.

'Bir değişim olacaksa...'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde en güçlü ve en önemli değişimi yapan liderlerin başında geliyor. Bundan sonra da partide bir değişim ve dönüşüm olacaksa, bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır" dedi.

İmamoğlu ne demişti?

İmamoğlu seçimlerin ardından sosyal medya hesabından kısa bir video mesaj paylaştı.

İmamoğlu, kendilerine oy veren vatandaşlardan umutsuzluğa kapılmamalarını istedi.

Ne diyeceği merak ediliyordu: Değişim mesajı verdi

Bunun yanı sıra İmamoğlu'nun verdiği mesajdaki 'değişim' vurgusu dikkat çekti.

İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün 29 Mayıs." dedi.