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Tesla CEO’su Elon Musk, Çin Ticaret Bakanı ile görüştü

Tesla CEO’su Elon Musk, Çin Ticaret Bakanı ile görüştü

Çin’deki temaslarını sürdüren Tesla CEO’su Elon Musk, başkent Pekin’de Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile bir araya geldi.

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Tesla CEO’su Elon Musk, Çin’deki üst düzeydeki temaslarına devam ediyor. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin yanı sıra Tesla’nın Çin’deki faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Çin ve ABD ekonomilerinin derinden bütünleştiğini belirten Çin Ticaret Bakanı Wang, “İki ülkenin karşılıklı saygı ve barış içinde, kazan-kazan ilkeleri doğrultusunda bir arada yaşaması, ekonomi ve ticaret alanındaki diyaloğu ile de iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini” söyledi. Çinli Bakan, “Küresel ekonominin gelişmesiyle insanlığın ilerlemesi, bilim ve teknoloji alanında işbirliği yapılmasını gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

“Sıfır toplamlı oyun değil”

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Elon Musk ile ABD-Çin ilişkilerinin “sıfır toplamlı oyun olmadığı” konusunda hemfikir olduğu ifade edildi. Musk, görüşmede Covid-19 salgını sırasında Çin tarafından Tesla'nın Şanghay fabrikasına sağlanan destek ve teminatlar için teşekkür ederek Çin piyasasına güven duyduğunu ve Çin ile iş birliğinin sürmesini arzuladığını ifade etti.

Çin’in Sanayi ve Dışişleri Bakanlarıyla da görüşmüştü

Çin ziyaretine dün başlayan Musk, bugün Çin Sanayi ve Bilişim Bakanı Jin Zhuanglong ile de görüşmüştü. Görüşmede, iki tarafın elektrikli araçlar ve bağlantılı araçların geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Musk dün Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile bir araya gelmişti.

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