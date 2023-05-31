Yeni Kabine öncesi kritik zirve! Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul edecek. Sürpriz görüşmenin gündeminde yeni Kabine'nin de olacağı belirtiliyor...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Erdoğan ve Bahçeli'nin resmi programlarında olmayan görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.30'da gerçekleşecek. Görüşmenin yeni Kabine öncesi yapılması da kulislerdeki yeni bakanlarla ilgili iddiaları güçlendirdi.

Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı artabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'de cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısını da artırabileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının beşe kadar çıkabileceği de konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başta olmak üzere birkaç ismi de cumhurbaşkanı yardımcılığına getirebileceği ifade ediliyor.

Bahçeli'nin ne diyeceğine bakılacak

BBP lideri Destici'nin Kabine'ye girmesine Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yapacağı toplantı sonrası karar verileceği de ifade ediliyor. MHP'li bir ismin de cumhurbaşkanlığı yardımcılığına getirilmesi beklentisi oldukça yüksekken, Bahçeli'nin “İttifak partilerine yardımcılık verilmesine sıcak bakmaması” veya “gerek yok” demesi durumunda cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki ile sınırla kalacak.

BBP, HÜDA PAR ve Yeniden Refah'a bakanlık

Hazine ve Maliye ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının ayrılabileceği, Afet ve Göç meselesiyle ilgili olarak yeni bir bakanlığın kurulabileceği belirtiliyor. Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA-PAR'a bakan yardımcılıkları verileceği de Ankara'da sıkça vurgulanıyor.