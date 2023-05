Meltem Yılmazkaya kiminle evlendi, eşi Kadir Doğan kimdir?

Güldür Güldür'deki Mehtap tiplemesi ile büyük beğeni toplayan sempatik oyuncu 38 yaşındaki Meltem Yılmazkaya anne oldu. Meltem Yılmazkaya 2013 yılında uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Kadir Doğan ile evlenmişti.

Meltem Yılmazkaya, ocak ayında nişanlandığı müzisyen Kadir Doğan ile mart ayında nikâh masasına oturarak hayatını birleştirmişti. Çift, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili sarsan depremler sonrasında düğün yapmaktan vazgeçip sade bir tören düzenlemişti. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyuran Meltem Yılmazkaya, bebeğini kucağına aldı.

İspanya'nın Barcelona kentinde doğum yapan Meltem Yılmazkaya, oğlunun elini paylaşarak, "Herkese tek tek dönemiyoruz dostlar... Malum zamanlar :) Her şey yolunda şükür" dedi.

Her hikaye aynı başlamaz

Öte yandan Meltem Yılmazkaya, 2022'nin mayıs ayında Kadir Doğan ile çekilen bu karesinde "Bir hikâyenin içinde, birbirinizi kaybedip bulabilirsiniz. Arada gülüp arada ağlayabilirsiniz, kopup sonra sımsıkı sarılabilirsiniz. Her hikâye aynı başlamaz, çirkini bile dünya güzeli yapabilirsiniz. Her şey emek, her şey inanç, her şey umut... Ele ele dünyayı güzelleştirebilirsiniz. Sonrası günlük güneşlik, sonrası ufuk çizgisinde iyot kokusu... Çek içine nefes!" ifadelerine yer vermişti.

Meltem Yılmazkaya kimdir?

Meltem Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

Yılmazkaya, tiyatro kurslarına gitmiş ve 13 yaşından beri animatörlük yapıp eğitimini almıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Meltem Yılmazkaya, sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir.

Meltem Yılmazkaya filmleri



2018 - Cici Babam (Sinema)

2016 - Kaçma Birader (Sinema)

2015 - Dedemin Fişi (Sinema)

2013 - Güldür Güldür (TV Dizisi)

2013 - Aldırma Gönül (TV Dizisi)

2012 - Aşkın Halleri (TV Dizisi)

2011 - 5'er Beşer (TV Dizisi)

2011 - Adım Bayram Bayram (TV Dizisi)

2010 - Şen Yuva (TV Dizisi)

2009 - Benim Annem Bir Melek (TV Dizisi)

2009 - Aile Saadeti (TV Dizisi)