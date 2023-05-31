Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey'ye milli davet!

Galatasaray'ın ele avuca sığmaz sağ beki Sacha Boey, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edildi. Boey U21 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.

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Galatasaray'da bu sezon büyük aşama kaydeden ve performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Sacha Boey, milli davet aldı.

Sarı-kırmızılı oyuncu, Fransa'nın U21 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki sağ bek, bu sezon 30 Süper Lig maçında 1 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

Sacha Boey, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takımı'ndan davet almış, ancak Fransa Milli Takımı'nı beklediği için bu talebi geri çevirmişti.