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Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey'ye milli davet!

Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey'ye milli davet!

Galatasaray'ın ele avuca sığmaz sağ beki Sacha Boey, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edildi. Boey U21 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek.

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Galatasaray'da bu sezon büyük aşama kaydeden ve performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Sacha Boey, milli davet aldı.

Sarı-kırmızılı oyuncu, Fransa'nın U21 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki sağ bek, bu sezon 30 Süper Lig maçında 1 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

Sacha Boey, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Kamerun Milli Takımı'ndan davet almış, ancak Fransa Milli Takımı'nı beklediği için bu talebi geri çevirmişti.

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