BIST 4.887
DOLAR 20,70
EURO 22,19
ALTIN 1.310,79
HABER /  GÜNCEL

Jandarmadan siber operasyon: 9 bin 576 siteye erişim engellendi

Jandarmadan siber operasyon: 9 bin 576 siteye erişim engellendi

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince 9 bin 576 siteye erişim engeli getirildi.

Abone ol

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; 2023 yılı ilk 5 aylık dönemde, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında, internet üzerinden yapılan araştırmalarda tespit edilen 5 bin 140 yasadışı bahis sitesi, bin 371 müstehcen içeriğe sahip site, 364 uyuşturucu madde kullanımını özendiren site, 2 bin 701 zararlı yazılım içeren dolandırıcılık amaçlı internet sitesi olmak üzere toplam 9 bin 576 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek söz konusu sitelere erişim engellendi.

Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, internet ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlar kapsamında, başta "terör örgütü propagandası, uyuşturucu madde kullanımını özendirme, nitelikli dolandırıcılık vb." suçları işlediği tespit edilen 148 şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak, 36 faili meçhul siber suç olayı aydınlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey'ye milli davet!
Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey'ye milli davet!
Tesla CEO’su Elon Musk, Çin Ticaret Bakanı ile görüştü
Tesla CEO’su Elon Musk, Çin Ticaret Bakanı ile görüştü
Giresunspor'da o oyuncu kadro dışı bırakıldı
Giresunspor'da o oyuncu kadro dışı bırakıldı
ÖSYM duyurdu: YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM duyurdu: YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
3 yıl hapis cezası bulunan gazeteciye 10 yıl daha hapis cezası verildi!
3 yıl hapis cezası bulunan gazeteciye 10 yıl daha hapis cezası verildi!
AB çalışanlarını uyardı: Yapay zeka kullanmayın!
AB çalışanlarını uyardı: Yapay zeka kullanmayın!
Meltem Yılmazkaya kiminle evlendi, eşi Kadir Doğan kimdir?
Meltem Yılmazkaya kiminle evlendi, eşi Kadir Doğan kimdir?
Sigara dumanı, içmiş kadar zarar veriyor!
Sigara dumanı, içmiş kadar zarar veriyor!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri kaç lira?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri kaç lira?
Yeni Kabine öncesi kritik zirve! Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşecek
Yeni Kabine öncesi kritik zirve! Erdoğan ile Devlet Bahçeli görüşecek
Mevcut bakanlarla Kabine son kez toplandı! Yeni Kabine ne zaman açıklanacak kimler bakan olacak?
Mevcut bakanlarla Kabine son kez toplandı! Yeni Kabine ne zaman açıklanacak kimler bakan olacak?
Venezuela ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl sonra yeniden başladı
Venezuela ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl sonra yeniden başladı