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Metin Dağ nişanlısı Feyza Ermiş ile Çırağan Sarayı’nda dünyaevine girdi

Metin Dağ nişanlısı Feyza Ermiş ile Çırağan Sarayı’nda dünyaevine girdi

Ticaret hayatını Almanya’da birçok sektörde faaliyet gösteren iş insanı Metin Dağ nişanlısı Feyza Ermiş ile Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

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Almanya’nın önde gelen Türk markalarından Mangal Döner by LP 10’un Galatasaray’da da top koşturup önemli zaferlere imza atan Alman milli takımının unutulmaz oyuncusu Lucas Podolski ile iş ortaklığını yürüten iş insanı Metin Dağ nişanlısı Feyza Ermiş ile Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Metin Dağ - Feyza Ermiş çifti Çırağan Sarayı’nın bahçesinde denize nazır kurulan nikah platformunda, düğünün onur konukları duayen müzik insanı ve Türk Müziği’nin ‘Baba’sı Orhan Gencebay ve BVS Group Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Yıldız, Lucas Podolski, Almanya’nın ünlü iş insanı Soner Kesin, İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Başkanı Kemal Ergün ve Gökhan Avcı şahitliğinde bir ömür boyu birbirilerine ‘Evet’ dedi.

Deniz kenarındaki nikah töreninin ardından Çırağan Sarayı Balo Salonu’nda devam eden; Almanya’dan ve Türkiye’den iş – spor dünyasından misafirlerin ağırlandığı düğün yemeğinde Serkan Kaya sahne alırken, Nikahı ve düğünü Türkiye'nin önce gelen Sunucularından Gökay Kalaycıoğlu sundu... 

Metin – Feyza Dağ çifti ilk danslarının ardından konuklarına tek tek hoş geldin diyerek masalarına gitti, hatıra resimleri çekildi.

Metin – Feyza Dağ çitinin görkemli pastalarını keserken yaşadıkları heyecan gözlerden kaçmadı.

Serkan Kaya’nın sahne almasıyla neredeyse tüm misafirlerin katılımı ile başlayan ve düğünün sonuna kadar devam eden ‘Halay’da dolarlar havada uçuştu.

Gecenin sonunda misafirler düğünün onur konukları Orhan Gencebay - Sevim Emre çiftiyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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