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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Demirtaş'ın "Politikayı Bırakıyorum" sözlerine cevap

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Demirtaş'ın "Politikayı Bırakıyorum" sözlerine cevap

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" diyerek aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

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Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza atarak aktif siyaseti bıraktığını ifade etti.

Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum

Demirtaş yaptığı paylaşımda "Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum: Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum. Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

Aksakal'dan cevap: Heykel işinden vazgeçtin galiba

Demirtaş'ın bu kararı siyaset gündemine bomba gibi düşerken seçimlerde Cumhur İttifakı saflarında yer alan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan sürpriz bir çıkış geldi. Demirtaş'ın geçmiş yıllarda sarf ettiği "Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözlerine atıfta bulunan Aksakal, "Daha karpuz kesecektik? Hayırdır, heykel işinden vazgeçtin galiba.." diye cevap verdi.

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