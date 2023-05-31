BIST 4.887
DOLAR 20,72
EURO 22,20
ALTIN 1.308,90
HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile görüşecek

Kurultay öncesi parti yönetiminde revizyona giden CHP'de başkanlık için adı geçen Ekrem İmamoğlu, yarın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52.18 oy oranıyla zafer kazanırken, Ankara'da hareketli günler başladı.

Bir yandan yeni kurulacak Kabine merak edilirken diğer yandan gözler kurultay hazırlığındaki muhalefet partilerinde...

Kılıçdaroğlu devam mesajı verdi

Kaybedilen seçim sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı görevine devam edeceği mesajını verdi.

Parti içinde değişim talebi yükselirken Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi parti merkez yürütme kurulunu ardından da parti meclisini toplama kararı aldı.

A takımını yenileyecek

Kılıçdaroğlu’nun seçimlerde alınan mağlubiyetin ardından ilk değerlendirmeyi yaparak partideki A takımını yenileme kararı aldığı öğrenildi.

Tüm bu yaşananlar sonrası, Ekrem İmamoğlu’nun Kurultay’da Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarışa girip girmeyeceği merak konusu oldu..

İmamoğlu ile görüşecek

Toplantı trafiğinin yaşandığı CHP'de bir gelişme yaşandı.

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın akşam CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de Jesus kalırsa o isimler gidecek
Fenerbahçe'de Jesus kalırsa o isimler gidecek
Ev sahibi kiracısına dehşeti yaşattı! Kapısına kimyasal sıvı döktü, 5 kişi hastanelik oldu
Ev sahibi kiracısına dehşeti yaşattı! Kapısına kimyasal sıvı döktü, 5 kişi hastanelik oldu
Milli tekvandocu Merve Dinçel, Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi
Milli tekvandocu Merve Dinçel, Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi
Bandırma'da iki aile birbirine girdi! Silahlı çatışmada 1'i ağır 7 kişi yaralandı
Bandırma'da iki aile birbirine girdi! Silahlı çatışmada 1'i ağır 7 kişi yaralandı
Petrol ve doğal gaz için kritik ortaklık!
Petrol ve doğal gaz için kritik ortaklık!
CHP'den İmamoğlu'nun 'değişim' sözlerine cevap geldi
CHP'den İmamoğlu'nun 'değişim' sözlerine cevap geldi
İstanbul'da feci kaza! Ağaca çarpan otomobil takla attı: Film seyreder gibi izlediler!
İstanbul'da feci kaza! Ağaca çarpan otomobil takla attı: Film seyreder gibi izlediler!
Jandarmadan siber operasyon: 9 bin 576 siteye erişim engellendi
Jandarmadan siber operasyon: 9 bin 576 siteye erişim engellendi
Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey'ye milli davet!
Galatasaray'ın genç yıldızı Sacha Boey'ye milli davet!
Tesla CEO’su Elon Musk, Çin Ticaret Bakanı ile görüştü
Tesla CEO’su Elon Musk, Çin Ticaret Bakanı ile görüştü
Giresunspor'da o oyuncu kadro dışı bırakıldı
Giresunspor'da o oyuncu kadro dışı bırakıldı
ÖSYM duyurdu: YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM duyurdu: YKS sınav giriş belgeleri erişime açıldı