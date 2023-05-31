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Milli tekvandocu Merve Dinçel, Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi

Milli tekvandocu Merve Dinçel, Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi

Milli tekvandocu Merve Dinçel, Azerbaycan’da gerçekleştirilen 26. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda finale yükseldi.

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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Crystall Holl’de düzenlenen ve 4 Haziran’a kadar sürecek 26. Dünya Tekvando Şampiyonası’nın üçüncü gününde, erkekler 80 ve 87 kilo, kadınlar 49 kilo müsabakaları yapıldı. Şampiyonda kadınlarda 49 kiloda Türkiye'yi temsil eden Merve Dinçel rakiplerini eleyerek finale yükseldi.

Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Merve Dinçel, ferdi olarak yarışan Elizaveta Ryadninskaya’nı ve Suudi Arabistan’dan Dunya Ali Abutaleb’i yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Kazakistan’dan Botakoz Kapanova’yı 2-0’lık skorla mağlup etmeyi başaran Dinçel, yarı finale yükseldi. Yarı finalde İspanya’dan Adriana Cerezo Iglesias’ı da 2-0’lık skorla yenen Dinçel finale yükseldi. Dinçel, finalde altın madalya için Tayland’dan Panipak Wongpattanakit ile karşılaşacak.

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