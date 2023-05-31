BIST 4.887
DOLAR 20,72
EURO 22,23
ALTIN 1.308,21
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan ve Kosova liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan ve Kosova liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile yaptığı telefon görüşmelerinde Kosova’nın kuzeyindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Abone ol

Sırbistan ile Kosova arasında gerilim yeniden tırmanıyor. Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan, bu ülkenin sınırına ordu mensuplarını konuşlandırmaya karar vermesi bölgede krize neden oluyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.

Kosova'nın kuzeyindeki gelişmelere değindi

İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova’nın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegane yönteminin diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak diyalog sürecinde üzerlerine düşen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Merve Dinçel, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Merve Dinçel, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Metin Dağ nişanlısı Feyza Ermiş ile Çırağan Sarayı’nda dünyaevine girdi
Metin Dağ nişanlısı Feyza Ermiş ile Çırağan Sarayı’nda dünyaevine girdi
İlhan Cihaner'den Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
İlhan Cihaner'den Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Demirtaş'ın "Politikayı Bırakıyorum" sözlerine cevap
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Demirtaş'ın "Politikayı Bırakıyorum" sözlerine cevap
Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı oldu
Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı oldu
Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile görüşecek
Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu ile görüşecek
Fenerbahçe'de Jesus kalırsa o isimler gidecek
Fenerbahçe'de Jesus kalırsa o isimler gidecek
Ev sahibi kiracısına dehşeti yaşattı! Kapısına kimyasal sıvı döktü, 5 kişi hastanelik oldu
Ev sahibi kiracısına dehşeti yaşattı! Kapısına kimyasal sıvı döktü, 5 kişi hastanelik oldu
Milli tekvandocu Merve Dinçel, Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi
Milli tekvandocu Merve Dinçel, Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi
Bandırma'da iki aile birbirine girdi! Silahlı çatışmada 1'i ağır 7 kişi yaralandı
Bandırma'da iki aile birbirine girdi! Silahlı çatışmada 1'i ağır 7 kişi yaralandı
Petrol ve doğal gaz için kritik ortaklık!
Petrol ve doğal gaz için kritik ortaklık!
CHP'den İmamoğlu'nun 'değişim' sözlerine cevap geldi
CHP'den İmamoğlu'nun 'değişim' sözlerine cevap geldi