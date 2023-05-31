Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan ve Kosova liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile yaptığı telefon görüşmelerinde Kosova’nın kuzeyindeki gelişmeleri değerlendirdi.

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Sırbistan ile Kosova arasında gerilim yeniden tırmanıyor. Kosova'yı kendi toprağı olarak gören Sırbistan, bu ülkenin sınırına ordu mensuplarını konuşlandırmaya karar vermesi bölgede krize neden oluyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.

Kosova'nın kuzeyindeki gelişmelere değindi

İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova’nın kuzeyindeki gelişmelere ilişkin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegane yönteminin diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak diyalog sürecinde üzerlerine düşen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.