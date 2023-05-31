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Merve Dinçel, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Merve Dinçel, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Dünya Tekvando Şampiyonası kadınlar 49 kiloda sporcumuz Merve Dinçel, son olimpiyat şampiyonu rakibi Panipak Wongpattanakit'i mağlup etti ve dünyanın zirvesine çıktı.

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Milli sporcu Merve Dinçel, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü'deki şampiyonanın üçüncü gününde milli sporculardan kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal ve 87 kiloda Enbiya Taha Biçer tatamiye çıktı.

Merve Dinçel, ikinci turda ferdi mücadele eden Elizaveta Ryadninskaya'yı, üçüncü turda Suudi Arabistanlı Dunya Ali Abutaleb'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Son olimpiyat şampiyonu Wongpattanakit'i mağlup etti

Çeyrek finalde Kazak Botakoz Kapanova, yarı finalde İspanyol Adriana Cerezo Iglesias'ı yenen Merve, finalde son olimpiyat şampiyonu Taylandlı Panipak Wongpattanakit ile eşleşti. Rakibini eleyen Merve, altın madalya kazandı.

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