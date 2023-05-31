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NASA'dan duyuru: UFO'larla ilgili tarihi bir açıklama yapılacak

NASA'dan duyuru: UFO'larla ilgili tarihi bir açıklama yapılacak

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yıllardır merak konusu olan UFO'larla ilgili tarihi bir açıklama yapacağını duyurdu. Açıklama öncesi geçen yıl kurulan NASA paneli, halka açık toplantısını gerçekleştirdi.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yıllardır merak konusu olan UFO'larla ilgili tarihi bir açıklama yapacağını duyurdu. Açıklama öncesi geçen yıl kurulan NASA paneli, halka açık toplantısını gerçekleştirdi. Halka açık toplantı çevrimiçi izlenebiliyor.

Nasa'nın toplantısı çevrimiçi olarak izlenebiliyor

NASA'nın 'tanımlanamayan hava olayları' olarak listelediği ve çoğunlukla UFO olarak adlandırılan iddiaları değerlendirmek için geçen yıl kurulan NASA paneli, önümüzdeki haftalarda yayınlanması beklenen bir rapor öncesinde ilk olarak halka açık toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, NASA'nın resmi hesaplarından çevrimiçi olarak izlenebiliyor.

Tarihi bir açıklama yapılması bekleniyor

Etkinliğin ardından NASA, NASA'nın Bilim Misyon Müdürlüğü'nden Dan Evans, NASA'nın UAP bağımsız çalışma ekibi başkanı David Spergel ve ajansın UAP grubunun diğer üyelerini içerecek bir telekonferans yapılacak. Bu etkinlik ardından tarihi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

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