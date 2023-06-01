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HABER /  POLİTİKA

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol istifa etti

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol istifa etti

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası DEVA Partisi'nden üst düzey bir istifa geldi. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevini bıraktığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin yankıları sürerken Ali Babacan önderliğindeki Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nde istifa depremi yaşandı. Partinin İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Erhan Erol, sosyal medya hesabından hesabından yaptığı açıklama görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Gerekçe belirtmedi

Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gördüğüm lüzum üzerine İstanbul İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Demokrasi adına yapmış olduğum mücadelemde bana yol arkadaşlığı yapan İstanbul'un mavi yeleklilerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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