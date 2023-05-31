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Denizli'de kamyon çöken yolun içine düştü

Denizli'de kamyon çöken yolun içine düştü

Denizli’de şiddetli sağanak cadde ve sokakları göle çevirirken, Merkezefendi ilçesinde parke taşı dolu bir kamyon çöken yolun içerisine düştü.

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Merkez ve ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi.

Yaklaşık yarım saat devam eden şiddetli yağış, kısa sürede yolları göle çevirirken sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığı şiddetli yağışa yolda yakalanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekti.

Yol çöktü, kamyon çukura düştü

Merkezefendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi’nde girişinde bulunan yolda aşırı yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

Yağış nedeniyle çöken yolu fark etmeyen Ferhat Şahin (51), idaresindeki 20 ZU 144 plakalı parke taşı yüklü kamyonla dev çukura düştü.

Maddi hasar oluştu

Kazada can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Trafik ekipleri yolu kapatarak kamyonun kurtarılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu araç düştüğü çukurdan vinç yardımıyla çıkarıldı.

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